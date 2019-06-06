Пьяные россияне столкнули с лестницы сделавшую им замечание беременную соседку

Пьяные жители подмосковного Подольска жестоко избили ногами и столкнули с лестницы находящуюся на девятом месяце беременности соседку, которая сделала им замечание за шум. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник пресс-службы управления МВД по Московской области Татьяна Петрова.

«В настоящее время полицейскими установлены и доставлены в отдел полиции шесть граждан, причастных к свершению данного противоправного деяния. В ходе следствия будет установлена роль каждого участника конфликта», — сказала Петрова.

Старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий в разговоре с «Лентой.ру» уточнила, что сам инцидент произошел 31 мая. 3 июня женщина обратилась в полицию, но вплоть до 6 июня на заявление никто не реагировал. По этому факту организована проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям сотрудников МВД.

В настоящий момент пострадавшая находится в больнице. Врадий отметила, что ребенок «чудом уцелел», потому что нападавшие били ее в том числе по животу. Возбуждено уголовное дело о побоях и хулиганстве (статьи 116 и 213 УК).

О нападении на беременную стало известно из сюжета «Вести.Ru», вышедшего в эфир 6 июня. В нем говорилось, что ночью женщина вышла на улицу и попросила шумящих нетрезвых людей соблюдать тишину. В ответ компания погналась за ней в подъезд и напала. Сначала один из злоумышленников спустил ее с лестницы, потом все вместе они начали бить лежачую ногами по туловищу, после чего спокойно ушли. В здании установлена система видеонаблюдения, но записи с камер оказались стерты. Журналисты утверждали, что до приезда съемочной группы полицейские несколько дней бездействовали.