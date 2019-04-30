Таксист напал на титулованную гимнастку в Москве

В Москве таксист избил пассажирку и попытался ее изнасиловать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Следственного комитета России по Москве.

Инцидент произошел в ночь на 27 апреля. Как сообщает «Пятый канал», девушка оказалась мастером спорта России по художественной гимнастике, призером в командном первенстве России, а также абсолютной чемпионкой международного турнира BostonCup.

После попытки нападения спортсменка смогла вырваться и сбежать из автомобиля. Ей пришлось оставить в такси сумку, из которой нападавший украл вещи на сумму более 30 тысяч рублей.

Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 22-летний уроженец Узбекистана. Возбуждено дело по статьям «Покушение на изнасилование» и «Кража».

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