Появились подробности гибели чемпионки России по тайскому боксу

Появились подробности гибели россиянки Кристины Мялиной, выступавшей в тайском боксе. Их приводит телеканал РЕН ТВ.

Как рассказали телеканалу местные жители, в день смерти спортсменка находилась с мужчиной. Мялина якобы не жила в доме, где нашли ее тело. Цель посещения квартиры на Кронштадском бульваре выясняется.

По информации МК, последним, кто общался со спортсменкой, был таксист. Мужчина заявил, что от погибшей пахло перегаром.

О смерти Мялиной стало известно ранее 22 апреля. Тело 26-летней спортсменки было обнаружено на козырьке подъезда жилого дома на Кронштадском бульваре. Согласно предварительным данным, Мялина упала с восьмого этажа.

Погибшая была кандидатом в мастера спорта. Мялина становилась чемпионкой Москвы и Московской области. В 2013 году она одержала победу в Кубке России. В единоборства спортсменка пришла из гандбола, которому посвятила семь лет.

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