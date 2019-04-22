Чемпионка России по тайскому боксу найдена мертвой

Россиянка Кристина Мялина, выступавшая в тайском боксе, найдена мертвой в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Тело 26-летней спортсменки было обнаружено на козырьке подъезда жилого дома на Кронштадском бульваре. Согласно предварительным данным, Мялина упала с высоты восьмого этажа. Обстоятельства произошедшего пока не установлены.

Погибшая была кандидатом в мастера спорта. Она регулярно занимала призовые места в различных соревнованиях. Мялина побеждала на чемпионатах Москвы и Московской области. В 2013 году она одержала победу в Кубке России. В единоборства спортсменка пришла из гандбола, которому посвятила семь лет.

В декабре 2018-го было найдено тело футболиста столичного «Локомотива» Алексея Ломакина. Эксперты допустили, что 18-летний спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения перед смертью.

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