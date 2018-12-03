Появились подробности смерти 18-летнего футболиста «Локомотива»

Стали известны подробности гибели 18-летнего полузащитника московского «Локомотива» Алексея Ломакина. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«В ходе осмотра места происшествия были обнаружены записи с камер видеонаблюдения. На них видно, как 2 декабря около 5:30 он идет по берегу, слегка покачиваясь, затем падает вниз с небольшого обрыва. В этот момент рядом с ним никого нет», — рассказал собеседник редакции.

По словам источника, непосредственная причина смерти Ломакина пока не установлена. При падении с обрыва спортсмен получил перелом ноги и небольшие ссадины. Эксперты полагают, что он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее 3 декабря стало известно, что тело пропавшего Ломакина найдено на юге Москвы. Футболиста разыскивала его мать. Она сообщила полиции, что 30 ноября сын направился на процедуры в медицинский центр клуба. Спортсмен заночевал на месте, после чего перестал выходить на связь. Телефон полузащитника обнаружился в автомобиле такси только 2 декабря. Также матери удалось установить, что Ломакин распивал спиртное в компании приятеля.

Последний раз хавбек выходил на поле в сентябре 2018-го. Тогда в составе молодежной команды железнодорожников он сыграл против московского «Динамо». Всего в сезоне-2018/2019 Ломакин трижды принял участие в матчах «молодежки» «Локомотива», чьим воспитанником и являлся.

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