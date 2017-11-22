Найдено тело трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу

В Якутске нашли тело пропавшего трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу Иннокентия Макарова. Об этом в среду, 22 ноября, сообщает News.Ykt.Ru.

По информации издания, труп обнаружили в лесном массиве на Вилюйском тракте. Подозреваемый в убийстве спортсмена 36-летний житель Якутска задержан.

В ночь на 6 ноября Макаров и подозреваемый выпивали в частном доме. Между мужчинами возник конфликт, в результате которого чемпион мира по кикбоксингу скончался от телесных повреждений.

17 ноября Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве Макарова в связи с его исчезновением. Сообщение о пропаже спортсмена поступило от его родственников 13 ноября. За восемь дней до того кикбоксер вышел из дома и с тех пор о его местонахождении не было известно.

Макаров являлся председателем местного садового некоммерческого товарищества «Сатал», накопившего рекордный долг перед «Якутскэнерго» — 4,7 миллиона рублей. Жители поселка считают себя жертвами мошенничества со стороны администрации.