Кикбоксер из Благовещенска ударил соперника после боя и погнался за зрителем

Видео: ren.tv

В Благовещенске кикбоксер Андрей Потапов напал на соперника Сергея Крутелева после боя на турнире «Противостояние. Новый этап». Видео инцидента появилось на сайте телеканала РЕН ТВ.

Поединок завершился победой Крутелева по очкам. Когда рефери объявил результат схватки, Потапов покинул ринг, хотя по регламенту соревнований делать это запрещено. Затем спортсмен вернулся на ринг для получения памятного кубка и ударил соперника. После этого Потапов бросился за зрителем, прокомментировавшим происходящее.

По информации «Амур.инфо», присутствовавший на турнире представитель федерации кикбоксинга России заявил, что за подобное поведение Потапова отстранят от официальных соревнований.