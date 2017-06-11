Нокаутировавшего соперника исподтишка кикбоксера избили болельщики

Видео: NewsTubeClips / YouTube

Двое зрителей выбежали на ринг и напали на кикбоксера из Нидерландов Мертела Гронхарта, нокаутировавшего армянина Арута Григоряна. Видео появилось на YouTube-канале NewsTubeClips.

Поводом для подобных действий мог стать тот факт, что Гронхарт атаковал отступавшего Григоряна сзади, когда тот пропустил удар коленом в голову и, не защищаясь, пошел в свой угол. Судья не остановил бой, и голландец нокаутировал соперника по правилам.

Гронхарт стал праздновать победу и забрался на канаты, когда на ринг прорвались два болельщика и напали на победителя. Они успели нанести ему несколько ударов руками. Их остановили тренеры голландца и организаторы турнира. О последствиях случившегося не сообщается.