В трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу попали шесть пуль из травматов

Спортсмен госпитализирован после нападения двух вооруженных травматическими пистолетами мужчин в Ессентуках. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю.

Как уточняет kp.ru, пострадавший — трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Зураб Фароян. В общей сложности в него попало шесть пуль, состояние оценивается как стабильное.

В момент инцидента, произошедшего 11 мая, вместе с 33-летним Фарояном был младший брат, он находится в критическом состоянии.

Остановить нападавших удалось подъехавшим на место происшествия друзьям спортсмена.

Подозреваемые — братья 29-ти и 25-ти лет — задержаны, их имена не сообщаются. Следователи отмечают, что молодые люди — бывшие промоутеры кикбоксера, с которым «ранее у них возник конфликт из-за профессиональной деятельности».

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц.

Зураб Фароян — один из самых титулованных кикбоксеров России. Помимо трех титулов чемпиона мира в его активе шесть побед на первенстве Европы и восемь золотых медалей на чемпионате страны.