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Таксист Лебедь оказался маньяком и получил пожизненный срок

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Дмитрий Лебедь

Верховный суд Хакасии приговорил к пожизненному сроку бывшего таксиста Дмитрия Лебедя, который пять лет убивал и насиловал женщин, передает «Интерфакс».

Осужденный будет отбывать наказание в колонии особого режима.

По данным Следственного комитета, маньяк орудовал с 2012 по 2017 год в городе Абакан и прилегающих к нему районах. По вечерам и ночам Лебедь нападал на женщин в возрасте от 18 до 34 лет: четырех он убил, одна сумела спастись, восемь были изнасилованы.

Преступник представлялся таксистом, используя арендованные автомобили, он заманивал потерпевших под предлогом оказания услуг по перевозке пассажиров.

В апреле 2013 года Лебедь изнасиловал 19-летнюю девушку, а затем хотел ее убить, но она вырвалась и убежала. В марте 2014 года он напал на 28-летнюю девушку, которой тоже повезло отбиться. В июне 2015 года преступник убил 27-летнюю девушку, останки которой нашли лишь через два года.

Через месяц его жертвой стала 28-летняя беременная женщина, пережившая насильственные действия сексуального характера. Такое же преступление маньяк совершил в марте 2016 года. В сентябре 2017 года таксист убил и изнасиловал 24-летнюю девушку. Сняв с погибшей ювелирные украшения, ее тело он спрятал, забросав сухой травой.

В ходе расследования уголовного дела следователи допросили более 80 свидетелей, было проведено более 18 судебных экспертиз.

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