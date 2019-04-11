Ангарский маньяк пошел на второй пожизненный срок

Верховный суд России отклонил апелляционные жалобы на второй пожизненный приговор, назначенный Михаилу Попкову по прозвищу Ангарский маньяк за совершение 56 убийств. Об этом в четверг, 11 апреля,сообщает РИА Новости.

Агентство уточняет, что сам Попков не оспаривал назначенный ему пожизненный срок. Он просил отменить приговор в части лишения его специального звания «младший лейтенант милиции» и тем самым не лишать пенсии, а также исключить наказание за 10 изнасилований и одно насильственное действие сексуального характера — якобы женщины перед смертью в интимную связь вступали по согласию, а не по принуждению. Защита также указывала на то, что сроки давности по этим преступлениям истекли.

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В суде была рассмотрена апелляционная жалоба жены и сына убитого Попковым мужчины. Они указывали, что при вынесении приговора суд не принял во внимание совершенную кражу 200 рублей и золотых часов и тем самым дал неполную оценку характеру преступления.

Верховный суд, рассмотрев апелляционные жалобы, принял решение отклонить их и оставить приговор первой инстанции без изменения.

Сам Попков участвовал в заседании по видеосвязи из колонии в Ангарске, где он отбывает первый пожизненный срок. Однако за все время заседания желания выступить у него не возникло. Его интересы представлял адвокат по назначению.

По данным следствия, Попков совершал убийства в период с 1992 по 2010 год. Его жертвами становились женщины в возрасте от 16 до 40 лет.

В 2015 году Попкова приговорили к пожизненному лишению свободы за 22 убийства. Тем не менее он сумел отсрочить свой переезд в колонию особого режима «Черный дельфин», признавшись в новых убийствах. Судебные психиатры поставили Попкову диагноз «гомицидомания» (страсть к убийствам), который не является симптомом психического расстройства. Позже он был приговорен ко второму пожизненному сроку.

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