Самый жестокий маньяк России решил вернуть звание офицера милиции

Ангарский маньяк Михаил Попков намерен обжаловать приговор в части лишения его специального звания «младший лейтенант милиции». Об этом РИА Новости сообщил старший прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Иркутской области Александр Шкинев.

«Суд лишил Михаила Попкова звания младшего лейтенанта, в связи с чем он не будет получать пенсию. С этим решением Попков не согласен, и он объявил, что будет его обжаловать», — сообщил гособвинитель.

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Попков вышел на пенсию в 1999 году в звании младшего лейтенанта после того, как его обвинили в избиении задержанного. Так как Ангарск приравнен к районам Крайнего Севера, то его 14 лет службы оказались 20 годами трудового стажа, что формально делало его полноценным пенсионером МВД.

Первым приговором он не был лишен звания, поэтому формальных причин лишать его пенсии в размере (за последнее время) 24 тысяч рублей не было. На нынешнем процессе это упущение было решено исправить. По данным «Ленты.ру», свою банковскую карту (как и доверенность на ее использование) ангарский маньяк передал дочери, и сам этих денег не получает.

Ранее сообщалось, что бывший милиционер из города Ангарска Иркутской области Михаил Попков, осужденный пожизненно за 22 убийства женщин, приговорен к еще одному пожизненному сроку. Попкова признали виновным в 60 новых убийствах с особой жестокостью и изнасилованиях женщин, а также в убийстве коллеги-милиционера в 1999 году.

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