Самый жестокий маньяк России получил второй пожизненный срок

Бывший милиционер из города Ангарск Иркутской области Михаил Попков, осужденный пожизненно за 22 убийства женщин, приговорен к еще одному пожизненному сроку. Об этом сообщает «Интерфакс».

Попкова признали виновным в 60 новых убийствах с особой жестокостью и изнасилованиях женщин, а также в убийстве коллеги-милиционера в 1999 году. Бывшего сотрудника правоохранительных органов лишили также специального звания младший лейтенант милиции.

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По данным следствия, Попков с 1992 по 2010 годы совершил не менее 84 убийств. Его жертвами становились женщины в возрасте от 16 до 40 лет.

В 2015 году Попкова приговорили к пожизненному лишению свободы за 22 убийства. Тем не менее, он сумел отсрочить свой переезд в колонию особого режима «Черный дельфин», признавшись в новых убийствах.

Объем уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением составил 322 тома.

Судебные психиатры поставили Попкову диагноз «гомицидомания» (страсть к убийствам), который не является симптомом психического расстройства.

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