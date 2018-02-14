Про самого жестокого маньяка России снимут сериал

В России снимут сериал о самом жестоком маньяке и насильнике в истории страны, бывшем младшем лейтенанте МВД Михаиле Попкове (также известен как ангарский маньяк), осужденном пожизненно за 22 убийства женщин. Об этом сообщает портал «Кинопоиск» в среду, 14 февраля.

Производством займется студия Start. В основу сюжета легли интервью с ангарским маньяком, с которым создатели сериала встретились лично.

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Продюсеры обещают, что проект будет в точности соответствовать реальности. «Проведена большая и кропотливая подготовительная работа. Своими наблюдениями с нами поделился следователь, который ведет это дело с 2014 года. Помощь в составлении психологического портрета прототипа главного героя помогли также составить свидетели и те, кто знает Попкова лично», — сказала креативный продюсер студии Ирина Сосновая.

«Мы отдаем себе отчет в том, что снимаем не просто детективный сериал. За этой историей — боль настоящих людей, потерявших своих близких, поэтому мы действуем очень осторожно», — добавила Сосновая.

Релиз сериала запланирован на 2018 год.

В 2015 году Попков был осужден к пожизненному лишению свободы за 22 убийства. Тем не менее преступник, ранее работавший в правоохранительных органах, сумел отсрочить свой переезд в колонию особого режима «Черный дельфин», признавшись в других убийствах, — он рассказал о 60 новых преступлениях.