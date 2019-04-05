Маньяка приговорили к пожизненному за убийство девочки под Тверью

В Твери суд приговорил 62-летнего мужчину к пожизненному заключению за изнасилование и убийство ребенка. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Как отмечается в сообщении, первые пять лет заключения он проведет в тюрьме, а остальной срок — в колонии особого режима. Кроме того, он обязан выплатить семье погибшей девочки миллион рублей.

Убийца напал на 14-летнюю девочку летом прошлого года, когда та каталась на велосипеде между деревнями в Осташковском районе Тверской области. Он проследил за школьницей, изнасиловал, убил ее и попытался расчленить тело топором. После этого маньяк скрылся с места преступления, но вскоре был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

По данным «Фонтанки», убитая девочка проживала в Санкт-Петербурге, а в Тверскую область приезжала на каникулы к родственникам. Напавший на нее Щербаков уже имел две судимости, в том числе, за убийство с особой жестокостью — он изнасиловал свою знакомую, а затем расправился с ней, при этом отрезав ей грудь. За это он провел 15 лет в колонии особого режима, освободившись за год до очередного преступления.

Во время следствия он давал признательные показания: сказал, что был пьян и не совладал с собой. Вопрос, раскаивается ли он в содеянном, насильник и убийца посчитал оскорбительным.

Youtube / V Sm

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