Российский участковый оказался серийным убийцей

В Санкт-Петербурге суд приговорил бывшего участкового к пожизненному лишению свободы за серию убийств граждан. Об этом в среду, 6 марта, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Старший участковый 39-го отдела полиции Петербурга организовал преступную группу, которая в период с 2011 по 2015 год убила шесть человек ради их квартир. Полицейский совершил два убийства сам, еще четыре он организовал. В сентябре 2015-го Крохин и трое участников его преступной группы были задержаны.

В 2017 году двое фигурантов дела, заключивших сделку со следствием, были осуждены в особом порядке. Им дали 8 и 9,5 лет колонии строгого режима. Третьего сообщника судили вместе с Крохиным и приговорили к 13 годам колонии.

Крохин во время судебного процесса сознался в убийстве еще троих человек. В настоящее время по этим эпизодам ведется следствие в рамках нового уголовного дела.

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