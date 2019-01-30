Россияне пожаловались на избившего их пьяного полицейского и попали под суд

В Новосибирске возбуждено уголовное дело об оскорблении и применении насилия к представителю власти в отношении семейной пары (52-летнего мужчины и 48-летней женщины), которая пожаловались на превышение полномочий полицейским, говорится на сайте регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, днем 4 января около участковый отделения полиции №7 патрулировал улицы района. Напротив одного из домов он увидел пьяного мужчину, который выгуливал бойцовскую собаку без намордника, и, в ответ на замечание мужчина и находившаяся с ним женщина сначала оскорбили полицейского, а затем избили.

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Одновременно следователи проводят проверку по подозрению участкового в превышении должностных полномочий по заявлению подозреваемых в его избиении, но уже установлено, что 4 января он был трезв и находился при исполнении должностных обязанностей.

Как рассказала дочь подозреваемых в Instagram, утром 4 января к ее родителям подошел полицейский, «от которого исходил резкий запах алкоголя, речь была спутана, глаза были стеклянные», а мундир на распашку. Он спросил, почему собака была без намордника. Родители ответили, что собака на коротком поводке и пошли домой, но полицейский пошел за ними, повалил ее отца на колени и стал его бить по голове и другим частям тела. Мать девушки пыталась вмешаться, но также получила удары. После мужчину, инвалида второй группы, доставили в участок.

В региональном управлении МВД изданию «Сибирь.Реалии» сообщили, что версия дочери подозреваемых не соответствует действительности: по их данным, после замечания собака накинулась на участкового и укусила его не менее четырех раз. Также в ведомстве опровергли информацию о том, что он был пьян.

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