Уехавших из страны россиян заподозрили в неблагонадежности

С россиянами, которые уехали в другие страны, ведется работа по сбору компромата. С таким заявлением на итоговой коллегии МВД по Татарстану выступил замглавы федерального ведомства Игорь Зубов. Его слова приводит РИА Новости.

На таких граждан, по его словам, можно предвидеть усиление давления. Во время выступления, Зубов уточнил, что речь идет о соотечественниках, выехавших жить или работать за рубеж, и тех, кто имеет там собственность или активы. «Совершенно очевидно, и мы это уже ощущаем, что с ними ведется целенаправленная работа с целью сбора компрометирующей информации на руководство России и на страну в целом», — сказал он.

Материалы по теме Новая. Холодная. Твоя. Противостояние США и России перерастает в неявную войну

Зубов подчеркнул, что главной задачей МВД является сохранения стабильности в стране.

В конце января на сайте российского МИД появилось предупреждение для выезжающих за границу россиян. В нем говорилось об угрозе преследования американскими спецслужбами.

«Учитывая вышеизложенные обстоятельства, хотели бы настоятельно рекомендовать при планировании поездок за границу со всей серьезностью взвесить имеющиеся риски, особенно если имеются основания предполагать наличие интереса со стороны американских правоохранительных органов», — говорилось в сообщении.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!