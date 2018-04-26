«Слежку» российских дипломатов за эмигрантами сочли паранойей

Информация в американской прессе о том, что высланные из США российские дипломаты занимались слежкой за эмигрантами из России и их семьями, не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова в четверг, 26 апреля, приводит РИА Новости.

«[Эти сообщения] выглядят по-прежнему как первичные, вторичные проявления паранойи, которая временами активируется у наших коллег. Как минимум, если звучат такие обвинения, нужно назвать какие-то конкретные фамилии, конкретные причины, которые побудили американцев выступить с такими заявлениями, — ни то, ни другое сделано не было», — сказал Песков.

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Ранее в четверг CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что американские спецслужбы заподозрили сотрудников российских дипмиссий в шпионаже за российскими эмигрантами.

В конце марта США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов после отравления в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в причастности к которому Лондон обвинил Москву. В ответ российские власти выслали 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников американского генерального консульства в Екатеринбурге. Также о высылке сотрудников диппредставительств объявили Австралия, Украина, Канада и более 10 стран Евросоюза.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не смогла подтвердить, что токсин, которым были отравлены Скрипали, имеет российское происхождение.

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