Россиянка села на 16 лет за организацию убийства матери и троих детей

Россиянка Дарья Переверзева признана виновной в организации убийства родной матери, 12-летнего брата и трехлетних сводных брата и сестры. Об этом в понедельник, 1 апреля, «Ленте.ру» сообщили в Мособлсуде.

27-летняя Переверзева приговорена к 16 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также должна выплатить деду и отчиму сумму морального ущерба — пять и четыре миллиона рублей соответственно. По данным следствия, преступление было совершено из корыстных побуждений: Переверзева и ее гражданский муж Дмитрий Колесников хотели получить наследство. Колесников в апреле 2017 года был приговорен к пожизненному лишению свободы.

«7 сентября 2014 года Колесников проник в дом к потерпевшим, куда имел свободный доступ. Выбрав удобный момент, он задушил 43-летнюю мать своей сожительницы, а затем ее 12-летнего сына», — рассказала «Ленте.ру» Ольга Врадий, официальный представитель подмосковного главка Следственного комитета России (СКР).

После двойного убийства Колесников облил легковоспламеняющейся жидкостью вещи и поджег их. В результате пожара дом сгорел полностью, спавшие на втором этаже близнецы также погибли.

Уже на следующий день эксперты установили, что женщина и старший сын были убиты, а причиной пожара стал поджог. Колесников был задержан, а Переверзева сумела скрыться, выехав к родному отцу в Таиланд. Ее задержали лишь в 2016 году.

«На допросах у следователя она давала показания, но в содеянном не призналась и не раскаялась, полностью отрицая свою причастность. В ходе следствия был произведен большой объем следственных действий — допрошено более 50 свидетелей и произведено более 20 судебных экспертиз. На основании результатов экспертиз, показаний Колесникова, потерпевших, а также свидетелей установлены мотивы и способ совершения жестокого преступления», — уточнила Врадий.

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