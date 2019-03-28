Нелегал напал с ножом на российского школьника

Во Владимирской области нелегал ударил ножом 14-летнего школьника. Об этом в четверг, 28 марта, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Как указывается в сообщении, мужчина без гражданства, нелегально находящийся в России, встретил у подъезда дома в городе Камешково группу подростков. Между ним и школьником произошел конфликт, во время которого он ударил подростка в спину ножом. Прохожие вызвали полицейских, и прибывшие сотрудники доставили мальчика в больницу, благодаря чему врачам удалось быстро оказать ему помощь и спасти ему жизнь.

Подростка прооперировали, а напавшего на него нелегала заключили под стражу за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Как рассказали «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета, 50-летний мужчина уже имеет судимость за убийство.

В начале марта капитан Сергиево-Посадского военного гарнизона ранил ножом 15-летнего подростка в Ярославле и был отпущен следователем без предъявления обвинения и избрания меры пресечения. Пострадавший школьник был срочно госпитализирован и прооперирован; его состояние врачи расценивают как тяжелое. Он до сих пор находится в больнице.

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