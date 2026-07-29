В самолетах Boeing нашли новый опасный для пассажиров изъян

Reuters: В 453 самолетах Boeing 737 MAX неправильно установили кресла

В самолетах крупнейшей американской авиастроительной корпорации Boeing нашли новый изъян, опасный для жизни пассажиров, — речь идет о неправильной установке кресел. Об этом сообщает Reuters.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило, что в 453 самолетах 737 MAX неверно установили сиденья. В связи с этим в случае увеличения нагрузки, турбулентности или при аварийной посадке пассажиры и члены экипажа могут быть травмированы. Более того, кресла могут заблокировать проход при эвакуации.

Теперь авиакомпаниям предстоит исправить проблему — на каждое кресло специалисты будут тратить до двух часов работы.

Ранее у самолетов Boeing 787 Dreamliner начали отваливаться унитазы — такой дефект заметило FAA. Уточняется, что проблема касается лишь некоторых моделей и связана она с коррозией.