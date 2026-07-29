Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:49, 29 июля 2026Путешествия

В самолетах Boeing нашли новый опасный для пассажиров изъян

Reuters: В 453 самолетах Boeing 737 MAX неправильно установили кресла
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Benoit Tessier / Reuters

В самолетах крупнейшей американской авиастроительной корпорации Boeing нашли новый изъян, опасный для жизни пассажиров, — речь идет о неправильной установке кресел. Об этом сообщает Reuters.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило, что в 453 самолетах 737 MAX неверно установили сиденья. В связи с этим в случае увеличения нагрузки, турбулентности или при аварийной посадке пассажиры и члены экипажа могут быть травмированы. Более того, кресла могут заблокировать проход при эвакуации.

Теперь авиакомпаниям предстоит исправить проблему — на каждое кресло специалисты будут тратить до двух часов работы.

Ранее у самолетов Boeing 787 Dreamliner начали отваливаться унитазы — такой дефект заметило FAA. Уточняется, что проблема касается лишь некоторых моделей и связана она с коррозией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В офисе Зеленского раскрыли сроки введения «адских санкций» США против России
    Человек погиб при падении лифта в Москве
    Публикация фейков довела российского экс-учителя до суда
    В России высказались о знаках для Москвы на переговорах Трампа и Зеленского
    После атаки БПЛА в российском городе за 1500 километров от границы заметили столб дыма
    Принцип работы глушителя ВС России спутников Starlink объяснили
    Трамп анонсировал новые удары по Ирану
    Пашинян высказался о поздравлении от Путина
    Врач объяснила изменения во внешности 49-летнего Николая Баскова
    Убыток ушедшей из России компании превысил 100 миллионов долларов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok