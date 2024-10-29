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20:07, 29 октября 2024Путешествия

У очередного самолета Boeing нашли проблему с дверью

Daily Mail: у самолета Boeing компании American Airlines нашли проблему с дверью

Фото: Simon Boddy / Wikimedia

У очередного самолета Boeing авиакомпании American Airlines нашли проблему с дверью в грузовом отсеке. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что лайнер выполнял рейс из Лос-Анджелеса в Сидней 23 октября, однако до города назначения так и не долетел. Над Тихим океаном пилоты развернули самолет без объяснения причин. Пассажиры рассказали, что ситуация казалась страшной.

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Лишь после приземления в Лос-Анджелесе стало ясно, что во время полета сработал датчик неисправности двери в грузовом отсеке. Проверка не выявила дефектов, поэтому специалисты предположили, что проблема могла быть в самом датчике двери.

В январе у лайнера Boeing 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines во время полета оторвалась часть фюзеляжа и дверь аварийного выхода. Это повлекло масштабные проверки самолетов производителя, в ходе которых нашли незатянутые болты. На фоне проведенных экспертиз производство лайнеров резко сократилось.

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