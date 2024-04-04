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12:36, 4 апреля 2024Экономика

Производство Boeing резко сократилось из-за проверок

Производство Boeing 737 MAX резко сократилось из-за проверок со стороны FAA

Фото: Unsplash

Производство авиалайнеров Boeing 737 MAX в последние недели резко сократилось на фоне проверок предприятий компании со стороны Федерального управления гражданской авиации США (FAA) после нескольких аварийных ситуаций и поломок самолетов. Об этом со ссылкой на источники в отрасли пишет Reuters.

В январе регулятор ограничил выпуск лайнеров этой модификации 38 самолетами в месяц, однако, по данным собеседников агентства, в марте объем производства упал до однозначных чисел. Независимые эксперты изучили данные о первых испытательных полетах, которые проводит компания для каждого нового самолета.

По словам руководителя глобального консалтингового направления Cirium Ascend Роба Морриса, в марте Boeing совершил 13 полетов MAX, при этом максимальный показатель составил около 38 в месяц в середине 2023 года. В то же время европейский конкурент Boeing — Airbus — в первом квартале в среднем проводил 46 испытательных полетов своих A320neo в месяц.

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Финансовый директор Boeing Брайан Уэст ранее заявил, что компания ведет масштабную работу для «повышения качества и укрепления доверия». Он также указал, что FAA проводит в отношении Boeing «более жесткий аудит, чем когда-либо раньше».

В январе у лайнера Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines во время полета оторвалась дверь аварийного выхода. Глава американской компании Дэйв Кэлхун тогда признал ошибку, пообещав обеспечить максимальную прозрачность при расследовании, а в Boeing призвали поставщиков лучше затягивать болты на деталях самолетов.

В марте Кэлхун на фоне ряда технических инцидентов объявил, что 2024-й станет для него «последним годом на посту главного исполнительного директора нашей замечательной компании». Помимо этого, Стэн Дил, глава подразделения компании, отвечающего за строительство гражданских самолетов, покидает должность без отсрочки. Также после годового собрания акционеров уйдет в отставку и председатель совета директоров Ларри Келлнер.

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