Глава Boeing уйдет в отставку

Глава Boeing Дэйв Кэлхун уйдет в отставку в конце 2024 года

Глава американской Boeing Дэйв Кэлхун на фоне ряда технических инцидентов с ее самолетами объявил, что 2024-й станет «последним годом на посту главного исполнительного директора нашей замечательной компании», со ссылкой на авиакорпорацию сообщает РИА Новости.

Отмечается, что до конца текущего года Кэлхун продолжит руководить Boeing. Соответствующее решение он принял самостоятельно.

Помимо этого, Стэн Дил, глава подразделения компании, отвечающего за строительство гражданских самолетов, покидает должность без отсрочки. Его сменит работавшая главным операционным директором Стефани Поуп. Также после годового собрания акционеров уйдет в отставку и председатель совета директоров Ларри Келлнер.

В последнее время стало известно о нескольких происшествиях, связанных с техническими проблемами, возникшими при эксплуатации самолетов Boeing. Так, польскому лидеру Анджею Дуде по возвращении из США пришлось пользоваться запасной машиной из-за неисправности на президентском 737, а у такого же самолета авиакомпании Alaska Airlines треснуло внутреннее лобовое стекло во время посадки в Портленде.

До этого, в январе, у лайнера Boeing 737-9 MAX той же авиакомпании во время полета оторвалась дверь. Кэлхун тогда признал ошибку, пообещав обеспечить максимальную прозрачность при расследовании, а в Boeing призвали поставщиков лучше затягивать болты на деталях самолетов.