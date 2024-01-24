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14:32, 24 января 2024Экономика

В Boeing призвали поставщиков лучше затягивать болты на деталях самолетов

Reuters: поставщиков Boeing просят лучше затягивать болты на деталях самолетов

Фото: Lindsey Wasson / Reuters

Компания Boeing призвала поставщиков деталей для самолетов соблюдать требования к качеству, в том числе добиваясь правильной калибровки инструментов для обеспечения правильной затяжки болтов, чтобы лучше затягивать их на деталях самолетов, следует из подготовленной американской компанией инструкции, с которой ознакомилось агентство Reuters.

«Убедитесь, что рабочие инструкции не допускают ошибок, а качество постоянно контролируется, особенно требования к затяжке», — просят поставщиков в документе.

Документ появился на фоне инцидента с лайнером Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines, у которого в ходе недавнего полета оторвалась дверь. Генеральный директор Boeing Дэвид Кэлхун признал ошибку с самолетами 737 MAX, пообещав, что обеспечит максимальную прозрачность при расследовании.

В свою очередь гендиректор перевозчика Бен Миникуччи заявил, что во время последовавшей за происшествием проверки были обнаружены «некоторые незакрепленные болты». «Я более чем расстроен и разочарован. Я зол. Это произошло с авиакомпанией Alaska Airlines. Это случилось с нашими клиентами, с нашим персоналом. И мой вопрос к Boeing заключается в том, что они собираются делать для улучшения своих собственных программ качества,» — сказал он в интервью NBC News.

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      Дмитрий Воронин
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