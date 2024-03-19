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16:27, 19 марта 2024Путешествия

Лобовое стекло самолета Boeing треснуло во время посадки

Daily Mail: у самолета Alaska Airlines треснуло стекло при посадке в Портленде

Фото: Hauke-Christian Dittrich / Globallookpress.com

У самолета Boeing 737 авиакомпании Alaska Airlines треснуло внутреннее лобовое стекло во время посадки в Портленде, США. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что лайнер следовал из Вашингтона, на борту находились 159 пассажиров и 6 членов экипажа. Представители перевозчика объяснили, что в случае проблем с внутренним стеклом внешнее сможет поддерживать давление в салоне самолета.

Теперь лайнеру предстоит пройти проверку инженерами и ремонт.

Ранее стюардесса неназванной иностранной авиакомпании пожаловалась, что боится летать на самолетах из-за частых поломок Boeing. По словам бортпроводницы, она только недавно прошла обучение, но усомнилась в выборе профессии из-за участившихся авиапроисшествий.

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      Зарина Дзагоева
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