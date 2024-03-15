Стюардесса сообщила о страхе летать на Boeing из-за частых поломок самолетов

Стюардесса неназванной иностранной авиакомпании пожаловалась, что боится летать на самолетах из-за частых поломок Boeing. Об этом она сообщила на форуме Reddit.

По словам бортпроводницы, она только недавно прошла обучение, но усомнилась в выборе профессии из-за участившихся авиапроисшествий. «Это меня очень пугает, и, наверное, у меня всегда был небольшой страх перед полетами, но новости меня очень нервируют», — сказала она.

Некоторые пользователи поддержали опасения автора поста в комментариях. «У меня точно такая же проблема! Особенно в отношении Boeing, мне действительно интересно, правильный ли это выбор», «Я знаю, что летать безопаснее, чем водить машину, но у Boeing явно есть проблемы с контролем качества», — написали юзеры.

Другие попытались успокоить стюардессу. «Не стоит беспокоиться слишком сильно. Да, ситуация с Boeing вызывает беспокойство, но в конечном итоге в 9 случаях из 10 с вами все будет в порядке», — выразил мнение один из пользователей.

Компания Boeing попала под тщательные проверки после инцидента с самолетом Alaska Airlines, у которого оторвалась дверь прямо в воздухе. Производитель провалил десятки экспертиз Федерального управления гражданской авиации США, которые выявили несоответствия производственным нормам.