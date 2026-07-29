Появились подробности по делу киллера в погонах и заказчика российских бизнесменов

В Туле правоохранители задержали киллера и организатора убийств, совершенных 17 лет назад

В Туле следователи раскрыли серию расправ, совершенных в 2008–2009 годах. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Долгие годы преступления оставались нераскрытыми. В 2026 году следователи и криминалисты повторно проанализировали материалы, нашли новых свидетелей и установили связь между преступлениями.

19 марта 2008 года у подъезда на улице Советской расстреляли директора компании по продаже газового оборудования. 20 июня 2009 года в подъезде на Красноармейском проспекте неизвестные нанесли другому коммерсанту более 40 ножевых ранений.

По версии следствия, организатором был бывший арбитражный управляющий, который за деньги нанял киллеров для устранения оппонентов. Задержаны два исполнителя, один из которых на момент совершения преступлений был сотрудником милиции. Организатор, который многие годы скрывался в Испании, также оказался в руках правоохранителей.

Ранее сообщалось, что в Туле разыскивают пытавшегося застрелить директора Лаборатории беспилотной авиации.