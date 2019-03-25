Капитан Минобороны ранил ножом российского подростка и избежал ареста

Капитан Сергиево-Посадского военного гарнизона ранил ножом 15-летнего подростка в Ярославле и был отпущен следователем без предъявления обвинения и избрания меры пресечения. Об этом в понедельник, 25 марта, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, 8 марта в центре Ярославля нетрезвый 27-летний капитан спровоцировал конфликт с юношей, после чего достал нож и несколько раз ударил подростка в спину. Потерпевший был срочно госпитализирован и прооперирован; его состояние врачи расценивают как тяжелое. Он до сих пор находится в больнице.

Подозреваемый был задержан и опознан свидетелями, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 («Причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. По имеющимся данным, он в момент преступления находился в состоянии опьянения. Мужчину опознали несколько свидетелей, но сам он отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом, предоставленным статьей 51 Конституции России.

Следствие обратилось в Ярославский суд с ходатайством об аресте мужчины — но во время задержания выяснилось, что он действующий офицер Министерства обороны. На этом основании суд отказался санкционировать его арест, так как был нарушен принцип подследственности.

Дело было передано в военно-следственное управление Следственного комитета России (СКР), однако следователь не стал избирать меру пресечения — и отпустил подозреваемого без предъявления обвинения. Сразу после этого капитан стал угрожать свидетелям, что вызвало возмущение как у них, так и у задерживавших офицера полицейских. По данным «Ленты.ру», капитан — начальник группы в аппарате управления Сергиево-Посадского гарнизона Московского военного округа, сын одного из высокопоставленных руководителей этого же гарнизона.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



