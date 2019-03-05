Российский военный сел за смертельный нокаут

Крымский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам заключения военнослужащего, который возле ночного клуба ударил обижавшего девушку мужчину, и тот скончался, передает «Интерфакс».
Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Его признали виновным по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
Инцидент произошел в октябре 2017 года у одного из ночных клубов Симферополя. Находившийся там военный увидел ссору молодых людей и решил вступиться за девушку после того, как ее спутник дал ей пощечину.
Военнослужащий один раз ударил обидчика кулаком в левое ухо. Мужчина упал и ударился головой об асфальт. Через 10 дней он умер.
Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном.