Главного подмосковного борца с коррупцией избили до смерти

По факту смерти руководителя подмосковного отделения общественной организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти» Дмитрия Грибова возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»). Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.

По предварительным данным, вечером в воскресенье, 11 февраля, двое неизвестных в балаклавах напали на общественника во дворе многоэтажного дома в поселке Виноградово. Они жестоко избили мужчину битами, в том числе нанесли ему несколько ударов по голове, после чего убежали.

По информации РЕН ТВ, у нападавших были не биты, а железные прутья. Также телеканал назвал погибшего борцом с наркотиками, а не с коррупцией.

Грибов был госпитализирован и через два часа умер в больнице. «Проверяются все версии, в том числе связанная с личной жизнью и с общественной деятельностью. Пока нет ни подозреваемых, ни задержанных», — сказал источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

Ранее издание ПАСМИ писало, что Грибов долго пытался засудить трех человек, которые избили его в ходе конфликта на дороге. Два года он добивался возбуждения уголовного дела, ему сожгли машину, дело завели только против одного из нападавших. В день инцидента прошло судебное заседание по этому делу.

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