Составлен портрет типичного российского убийцы

Среди россиян, осужденных за убийство, большая часть пошла на такие преступления в состоянии алкогольного опьянения. Об этом во время итогового совещания судей рассказал глава Верховного суда (ВС) России Вячеслав Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, в прошлом году за убийство были осуждены 8,3 тысячи человек. «Из них более 70 процентов — трудоспособные граждане без постоянного источника дохода, также более 70 процентов в момент совершения преступления находились в состоянии алкогольного опьянения», — уточнил Лебедев. Он добавил, что из осужденных за убийство почти треть были ранее судимы.

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По словам Лебедева, общее число преступлений среди несовершеннолетних за 12 лет сократилось в четыре раза — до 20 тысяч. В основном они имеют социальные причины: 40 процентов осужденных росли в неполной семье, 11 процентов — вне семьи, 30 процентов нигде не учились и не работали. «Около 40 процентов совершили преступление вместе со взрослыми», — уточнил судья.

Наказание в виде реального лишения свободы назначили 3,6 тысячи несовершеннолетних. Еще более 2 тысяч подростков поместили в специальные воспитательные учреждения.

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