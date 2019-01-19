Военные выбросили в болото боеприпасы на 1,3 миллиона рублей

Руководство одной из воинских частей Петропавловск-Камчатского региона распорядилось выбросить в болото боеприпасы на 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте главной военной прокуратуры.

Отмечается, что с личным составом части проводились занятия по стрельбе из стрелкового оружия, гранатометов и боевых машин. Чтобы создать видимость качественного занятия, заместитель командира воинской части распорядился внести в ведомости сведения о выдаче завышенного количества боеприпасов. После этого их вывезли за пределы полигона и выбросили в болото.

Ведомость утвердил руководитель стрельб, а боеприпасы списаны как израсходованные. По оценке прокуратуры, государству причинен ущерб более чем на 1,3 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении военного имущества.

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