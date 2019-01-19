Военные выбросили в болото боеприпасы на 1,3 миллиона рублей

Руководство одной из воинских частей Петропавловск-Камчатского региона распорядилось выбросить в болото боеприпасы на 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте главной военной прокуратуры.
Отмечается, что с личным составом части проводились занятия по стрельбе из стрелкового оружия, гранатометов и боевых машин. Чтобы создать видимость качественного занятия, заместитель командира воинской части распорядился внести в ведомости сведения о выдаче завышенного количества боеприпасов. После этого их вывезли за пределы полигона и выбросили в болото.
Ведомость утвердил руководитель стрельб, а боеприпасы списаны как израсходованные. По оценке прокуратуры, государству причинен ущерб более чем на 1,3 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении военного имущества.