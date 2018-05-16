Раскрыта причина увеличения количества найденных в Подмосковье боеприпасов

Случаи обнаружения боеприпасов в Московской области участились с наступлением весны, с начала мая спасателями было уничтожено 17 снарядов. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в среду, 16 мая.

Увеличение количества найденных боеприпасов специалисты объясняют активизацией строительных, дорожных и дачных работ.

«С начала 2018 года взрывотехниками "Мособлпожспас" на территории Московской области найдено и обезврежено 38 различных боеприпасов времен Великой Отечественной войны», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов.

Один из последних случаев произошел в деревне Поварово Солнечногорского района. При проведении земляных работ была обнаружена авиабомба ФАБ-250. В специально оборудованном автомобиле ее вывезли на безопасную территорию и уничтожили.

Взрывотехники напоминают жителям, что при обнаружении боеприпаса или внешне похожего на него предмета категорически запрещается его трогать, поднимать и уносить с собой. Необходимо отойти на безопасное расстояние и немедленно сообщить о находке по единому номеру «112», говорится в сообщении.

25 сентября сообщалось, что взрывотехники с начала года уничтожили на территории региона более 400 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Самые распространенные среди опасных находок — артиллерийские снаряды, авиабомбы, инженерные боеприпасы, минометные мины и патроны.