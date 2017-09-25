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Власти Подмосковья рассказали о найденных в регионе военных боеприпасах

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Более 400 боеприпасов времен Великой Отечественной войны уничтожили взрывотехники на территории Московской области с начала года. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в понедельник, 25 сентября.

«Самые распространенные среди опасных находок — артиллерийские снаряды, авиабомбы, инженерные боеприпасы, минометные мины и патроны», — рассказал заместитель председателя правительства Мособласти Дмитрий Пестов.

Чаще всего спасатели выезжают в те районы, где в годы войны шли ожесточенные бои за Москву — Можайский, Волоколамский, Лотошинский, Солнечногорский, Клинский, говорится в сообщении. После извлечения боеприпасов из земли специалисты складывают их в специальный контейнер и вывозят в безопасное место для дальнейшего уничтожения.

Пестов напомнил о мерах безопасности в случае обнаружения боеприпаса: «Нельзя трогать и тем более пытаться самостоятельно обезвредить обнаруженное устройство, также до приезда специалистов необходимо исключить доступ к опасному предмету людей, особенно детей и подростков».

19 июля в Мурманске саперы Северного флота обезвредили неразорвавшуюся авиабомбу весом 50 килограммов времен Великой Отечественной войны, обнаруженную на стройке филиала Нахимовского военно-морского училища.

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