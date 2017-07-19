Саперы обезвредили в Мурманске авиабомбу времен Великой Отечественной войны

В Мурманске саперы Северного флота обезвредили неразорвавшуюся авиабомбу весом 50 килограммов времен Великой Отечественной войны, обнаруженную на стройке филиала Нахимовского военно-морского училища, передает Murman.ru.

На время разминирования территорию оцепила полиция.

Боеприпас вывезли из города. Его подорвут на инженерном полигоне.

Распоряжение о создании филиала Нахимовского училища в Мурманске отдал президент России Владимир Путин на встрече с воспитанниками аналогичного филиала во Владивостоке в сентябре 2016 года. В Минобороны обещали выполнить поставленную задачу в кротчайшие сроки.

9 марта 2017 года неразорвавшуюся 500-килограммовую авиабомбу времен войны с фашистской Германией нашли неподалеку от села Красновка в Крыму. Саперы обследовали ее, извлекли из земли и доставили на специальный полигон, где боеприпас был уничтожен.