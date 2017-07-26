Иркутский пенсионер получил четверть миллиона в обмен на компоненты бомб

Пенсионер из поселка Качуг в Иркутской области добровольно сдал около 200 контактных детонаторов и более 50 электродетонаторов замедленного действия и получил премию в размере 254 тысяч рублей. Об этом говорится в сообщении Росгвардии, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 26 июля.

Экспертиза показала, что все средства взрывания абсолютно исправны. Мужчина рассказал, что в 1990-е годы работал проходчиком-взрывником на добыче слюды в Мамско-Чуйском районе. По его словам, детонаторов для проведения буровзрывных работ выдавали много и у него образовался избыток.

Пенсионер хранил опасный груз под полом в сарае 20 лет, опасаясь уголовного преследования. Но когда он узнал, что в Иркутской области действует программа добровольной сдачи оружия и боеприпасов, предполагающая освобождение от уголовной ответственности, то решил ею воспользоваться. В Росгвардии указали, что с начала 2017 года жители Приангарья добровольно передали оружие и боеприпасы на сумму около одного миллиона рублей.

21 июля московская полиция сообщила о жительнице столицы, которая выдала арсенал оружия, который остался после смерти ее супруга. У нее в квартире и гараже саперы изъяли порядка 80 взрывоопасных предметов, похожих на оружие и боеприпасы времен Великой Отечественной войны. После исследования они установили, что изъятое оружие и боеприпасы уже непригодны для использования, так как были деактивированы.