В двух сельских поселениях Подмосковья завершили модернизацию военных городков

Программа модернизации бывших военных городков идет в Подмосковье полным ходом, в двух сельских поселениях работы по преобразованию уже завершили. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве в четверг, 12 октября.

«Мы практически закончили работы в военных городках Щелковского района. Работы по капремонту домов еще ведутся в Монине, их планируется завершить до конца 2017 года. А в Огудневском сельском поселении плановую модернизацию по программе мы полностью закончили. Работы также завершены в сельском поселении Ташировское городского округа Наро-Фоминск», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

Он добавил, что количество городов-участников программы все время увеличивается. «Желание принять участие в программе постоянно изъявляют новые городки, и мы, конечно же, их включаем», — подчеркнул министр.

В Московской области ведется передача военных городков из собственности Минобороны РФ в региональную или муниципальную. Благодаря этой работе власти Подмосковья в 2016 году впервые приступили к программе преобразования этих поселений.

25 сентября сообщалось, что взрывотехники с начала года уничтожили на территории региона более 400 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Самые распространенные среди опасных находок — артиллерийские снаряды, авиабомбы, инженерные боеприпасы, минометные мины и патроны.