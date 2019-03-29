Россиянин убил внука и похитил еще двоих

В Свердловской области в ходе спецоперации задержан местный житель, убивший полуторагодовалого внука и похитивший еще двоих детей. Об этом «Ленте.ру» рассказал Валерий Горелых, официальный представитель регионального главка МВД России.

По его словам, днем в пятницу, 29 марта, во дворе частного дома в деревне Гагарка под городом Заречный было обнаружено тело мальчика 2017 года рождения. При этом из дома исчезли два его брата четырех и шести лет, а также 67-летний дедушка и его автомобиль «Лада Гранта».

Горелых уточнил, что сразу после этого в регионе был введен план «Перехват» и создан оперативный штаб во главе с временно исполняющим обязанности начальника управления МВД, генерал-майором Петром Кривегиным.

«Автомобиль был обнаружен в 240 километрах от места происшествия, в городе Кушва. За рулем был пожилой мужчина, находившийся, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения. На заднем сиденье были дети, они не пострадали», — рассказал собеседник.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 («Убийство несовершеннолетнего») и части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение двух несовершеннолетних, находящихся в заведомо беспомощном состоянии»), сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Александр Шульга.

«Как полагает следствие, к убийству малолетнего ребенка и похищению двух других своих малолетних внуков оказался причастен их дед, 1952 года рождения, который после убийства похитил двух малолетних братьев погибшего, вывез их на своем автомобиле за пределы городского округа Заречный», — пояснил он.

По его словам, сейчас детей везут домой, где их ждут родители и психологи. Задержанного конвоируют к месту совершения преступления. В ходе расследования будут установлены причины и условия, которые способствовали совершению преступления. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства областного СКР.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!