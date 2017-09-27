Похитившего своих детей в Подмосковье гражданина Германии объявили в розыск

В связи с похищением двух девочек-близняшек в Подмосковье возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 27 сентября,

«Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального главка Следственного комитета России (СКР) Елена Фокина,

По ее словам, дело возбуждено по трем статьям УК РФ: части 1 статьи 139 («Незаконное проникновение в жилище»), части 1 статьи 161 («Грабеж») и пунктам «д» и «ж» части 2 статьи 126 («Похищение двух несовершеннолетних»).

«Следствие установило, что 25 сентября 48-летний отец двух шестилетних девочек вместе с неизвестным проникли в жилой дом в деревне Головеньки Наро-Фоминского района. Там они отобрали у матери близняшек мобильный телефон, а затем забрали обеих девочек и на автомобиле скрылись в неизвестном направлении», — рассказала Елена Фокина.

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Она уточнила, что местоположение детей устанавливается.

В свою очередь источник в правоохранительных органах рассказал «Ленте.ру», что оба ребенка уже переправлены за границу — там, где проживает их отец и другие дети этой семьи.

«Установлено, что мужчина имеет двойное гражданство — России и Германии. При этом он постоянно проживает за рубежом, причем на пособие, которое ему как отцу, в одиночку воспитывающему детей, платит правительство ФРГ. При этом он формально не разведен — но до середины сентября двое старших детей проживали с ним, а две младшие девочки — с матерью в поселке Головеньки», — рассказал источник.

Он уточнил, что сам глава семейства родился, вырос и официально проживает в Дагестане. По данным источника, уже установлено, что дети в день похищения пересекли границу вместе с отцом. Так как семья официально не разведена и родительских прав он не лишен, то оснований не выпускать девочек с отцом за границу не было.