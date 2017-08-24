Россиянка украла сына из-под опеки и вывезла из Италии

Гражданка России, проживавшая в Турине, похитила своего пятилетнего сына из-под опеки родителей бывшего мужа и увезла из Италии к себе на родину. Об этом в четверг, 24 августа, сообщает La provincia di Varese.

Отмечается, что сейчас ребенок, скорее всего, находится в Москве. Полицейские выяснили, что он улетел без итальянских документов — по российскому загранпаспорту. Ведется расследование. Итальянские правоохранительные органы пытаются точно определить, где находится женщина и ее сын.

Мальчик по решению суда временно проживал у бабушки и дедушки в городке Моргано на севере Италии. В воскресенье, 20 августа, в день его рождения мать попросила разрешение встретиться с сыном в присутствии социального работника. Во время свидания в «Макдоналдсе» женщина сказала представителю органов опеки, что ей с ребенком нужно отлучиться в туалет. Чтобы не вызывать подозрений, она оставила на столе несколько пакетов, наполненных, как выяснилось позднее, мусором, а когда скрылась из виду, вызвала такси и увезла мальчика. Из Моргано россиянка поехала в Ниццу (Франция).

Бабушка ребенка в беседе с изданием уточняет, что у него было двойное гражданство — на этом настаивала мать. У россиянки есть еще 11-летняя дочь от первого брака.

Очередное заседание суда, которое бы решило судьбу мальчика, должно было состояться 14 сентября.