Посольство заявило о решении проблемы с вылетом шестилетней россиянки из Турции

Российским дипломатам удалось решить проблему с возвращением на родину задержанной вместе с матерью шестилетней россиянки. Об этом сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства в Анкаре Ирина Касимова во вторник 25 июля.

«В Стамбуле на постоянной основе с Сергеем Ухановым находился представитель генконсульства», — отметила Касимова. Он собирается улететь с девочкой из Турции в среду, 26 июля.

Ранее сообщалось, что турецкие власти не дали отцу ребенка вывести ее из страны. Уханов с дочерью остались в стамбульском аэропорту Ататюрка, ожидая, пока их проблему решат дипломаты.

О задержании шестилетней Лизы с сестрой, матерью и ее гражданским мужем на территории Турции стало известно в середине июля. Власти заподозрили их в попытке пересечь сирийскую границу с поддельными паспортами, чтобы присоединиться к рядам исламистов.

Отец малолетней девочки Сергей Уханов обратился за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову, и тот откликнулся. В понедельник, 24 июля, он сообщил, что турецкие власти отдали дочку прилетевшему за ней россиянину. Мужчина несколько лет назад расстался с матерью ребенка, так как она попала под влияние радикальных исламистов.

