Задержанной в Турции девочке запретили вылететь в Россию

Задержанная в Турции шестилетняя Лиза и ее отец Сергей Уханов не смогли вылететь в Россию. Об этом во вторник, 25 июля, РИА Новости сообщил дедушка девочки, житель Саратовской области Валерий Уханов.

«Их задержали для дальнейшего разбирательства. (...) Сейчас, насколько я знаю, на место выехал представитель консульства России», — сказал он.

Отец Лизы подтвердил агентству, что девочке запрещено покидать страну.

Пресс-атташе посольства России в Турции заявил, что диппредставительство ждет от турецкой стороны снятия ограничений. В то же время сотрудники российского генконсульства в Стамбуле решают технические затруднения, связанные с вылетом Уханова и Лизы. Дипломаты отметили, что мужчина и ребенок находятся в аэропорту Ататюрка в турецкой столице.

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О задержании в Турции Лизы вместе с сестрой, мамой и ее гражданским мужем сообщалось в середине июля. Их обвиняют в попытке нелегально пересечь турецко-сирийской границу и присоединиться к радикальным исламистам. Сергей Уханов попросил главу Чеченской республики Рамзана Кадырова помочь в этой ситуации. 24 июня стало известно, что девочку вернули отцу.

Отмечается, что Светлана Уханова с дочерьми и гражданским мужем улетели якобы в отпуск в Турцию, после чего связь с ними потерялась. Женщина, по заверению членов семьи, несколько лет назад попала под влияние исламистов и начала носить хиджаб, что и привело к разводу с первым мужем. Второй принял ислам ради нее, уточняла ранее kp.ru.