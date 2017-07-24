Задержанную на турецко-сирийской границе российскую девочку вернули отцу

Российскую девочку, которая была задержана в Турции вместе с сестрой и матерью, вернули отцу Сергею Уханову. Об этом в Instagram написал глава Чечни Рамзан Кадыров, к которому с просьбой о помощи обратился Уханов, житель Саратовской области.

«Я сразу же поручил своим представителям заняться изучением обстоятельств и сделать всё возможное для вызволения и возвращения девочки. Благодаря предпринятым мерам, с турецкой стороной достигнута договоренность о возвращении ребенка на родину. Девочка передана родному отцу», — написал Кадыров.

Глава Чечни подписал этими словами видео, в котором воссоединившийся с дочерью Уханов благодарит его за содействие.

Видеообращение Уханова попало в СМИ 17 июля. Мужчина потом пояснил, что оно адресовано Кадырову, поскольку тот «неоднократно выручал наших граждан из тюрем других стран».

Его шестилетняя дочь Лиза до последнего времени находилась в депортационном центре в турецком городе Антакья, куда ее доставили вместе с полуторагодовалой сводной сестрой и матерью Светланой Ухановой с ее гражданским мужем Евгением Кочаари. По словам родственников, их обвиняют в попытке нелегального пересечения турецко-сирийской границы и попытке присоединиться к радикальным исламистам.

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Как узнала kp.ru, в июне семья улетела якобы в отпуск в Турцию и связь с ними пропала. По информации RT, через некоторое время Сергею удалось выяснить, что Светлану с Кочаари и детьми задержали при попытке пересечь границу с Сирией с поддельными документами, а оттуда выдворили в Стамбул. Оттуда они собирались отправиться в Азербайджан (чтобы добраться потом в Сирию). Родственники узнали об этом и купили билеты на тот же рейс. В аэропорту они пытались забрать старшую девочку, началась стычка, в которую вмешались полицейские. В итоге Уханову с сожителем и детьми задержали и отправили в город Антакья, расположенный около сирийской границы.

Светлана, по заверению членов семьи, несколько лет назад попала под влияние радикальных исламистов, начала носить хиджаб и запретила Лизе ходить в детсад. Все это привело к разводу с первым мужем. Ее гражданским супругом стал Кочаари, который является отцом второй девочки. По словам сестры мужчины, он принял ислам, чтобы быть со Светланой.