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03:56, 27 апреля 2024Россия

Российская чиновница взяла 52 кредита и попросила признать себя банкротом

Свердловская чиновница взяла 52 кредита и попросила признать себя банкротом

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Инспектор Контрольного органа Режевского городского округа Валентина Алесковская взяла 52 кредита и обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с просьбой признать ее банкротом. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на источники.

По информации агентства, суммарно чиновница должна 1 716 660 рублей. Осенью 2023 года она обратилась в суд с просьбой признать ее банкротом. В качестве аргументов она указала низкую заработную плату и сокращение на работе.

Суд встал на сторону Алесковской и запустил процедуру банкротства. Она длится до сих пор.

При этом одна из жительниц Режа написала обращение в прокуратуру. По ее мнению, Алесковская взяла кредиты для последующего преднамеренного банкротства. Сотрудники надзорного ведомства провели проверку и пришли к выводу, что «оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется».

Ранее житель Волгограда просрочил выплату по микрозайму на два дня и остался без жилья. Недвижимость стоимостью три миллиона рублей, оставленная в залог, по договору отходила компании в случае просрочки кредита на 31 день и более.

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      Евгений Силаев
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