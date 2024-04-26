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20:19, 26 апреля 2024Экономика

Россиянин лишился квартиры из-за двух дней просрочки кредита

V1.ru: волгоградец лишился жилья, просрочив выплату по микрозайму на два дня

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Житель Волгограда просрочил выплату по микрозайму на два дня и остался без жилья. О ситуации сообщает портал V1.ru.

Обратиться в микрофинансовую организацию мужчина был вынужден, получив отказ в крупных банках. Кредит оформлялся дистанционно на сумму 480 тысяч рублей под 39 процентов годовых. Само учреждение было зарегистрировано в Ростове-на-Дону. Квартира стоимостью три миллиона рублей, оставленная в залог, по договору отходила компании в случае просрочки кредита на 31 день и более. С этого момента ставка увеличивалась до 340 процентов вдобавок к штрафам.

Когда на 32-й день просрочки платеж так и не поступил, организация расторгла договор и потребовала от волгоградца и его родителей освободить помещение. По адресу прибыл представитель компании и предоставил документ о смене собственника. Вслед за ним приехала и новая хозяйка жилплощади в сопровождении выходцев с Северного Кавказа. Заемщик вызвал полицию. Вернувшись из отделения, он обнаружил, что замки от входной двери заменены, а в квартире проведена сигнализация. В доме остались паспорта, документы и питомцы. С этим силовики помочь уже не могли, и россиянину пришлось вскрывать замки.

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На сработавшую сигнализацию приехали сотрудники ЧОП и полицейские. Увидев прописку, мужчину задерживать не стали. Затем поступил звонок от кредиторов — заемщику предложили 250 тысяч рублей, если он перестанет писать заявления и выпишется с жилплощади. Вместо этого квартировладелец обратился в прокуратуру. Жилье к тому времени оказалось на торгах.

Новая хозяйка уверяет суд, что завладела квартирой законно, а сделка зарегистрирована в МФЦ. В микрофинансовой организации смену замков отвергают. «Квартира была перепродана. Никто из наших коллег ему замки не менял. Сам Белинский, насколько мне известно, писал обращения в различные инстанции, но ничего в суде не обжаловал. Это говорит о том, что предъявить ему нечего. Доказать он ничего не может. В договоре том никаких нарушений нет», — заявили в компании.

Ранее пожилой житель столицы, затопив соседей, обнаружил, что продал квартиру неизвестным. Как оказалось, собственность была переоформлена на женщину с несколькими фальшивыми паспортами.

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      Виктория Клабукова
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