Российский пенсионер затопил соседей и узнал неожиданную новость

В Москве пенсионер узнал о потере квартиры на Крылатских холмах, затопив соседей

Пенсионер из Москвы неожиданно узнал о том, что его квартира ему не принадлежит, после того как затопил соседей. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Жильцы дома на улице Крылатские холмы решили не беспокоить пенсионера, а уладить вопрос с собственником жилья. Выяснилось, что квартира недавно была продана некой женщине, которая передала предыдущему хозяину 10 миллионов рублей под расписку.

Соседи сообщили пенсионеру эту новость, но тот сказал, что не знает эту женщину и никаких денег не получал. Во всех документах стояли его подписи, но он уверял, что ничего не подписывал. Жильцы также выяснили, что недавно был суд, по результатам которого россиянина выселили из квартиры.

Судя по документам, в апреле 2023 года пенсионер составил у нотариуса доверенность на некого Мохова о том, что он имеет право совершать любые действия с его квартирой. После этого Мохов пошел к другому нотариусу и получил дубликат договора купли-продажи квартиры. Затем ее приобрела новая владелица. При этом у нее оказалось несколько паспортов, жилплощадь была оформлена на поддельный паспорт, в котором нашли пять ошибок и липовую фотографию.

Как рассказал адвокат пенсионера, в УВД по ЗАО Москвы оперативно возбудили уголовное дело, прокуратура подала жалобу на решение о выселении. Мошенников ищут.

Ранее житель Боровичей Новгородской области поговорил с мошенниками, после чего лишился квартиры и сбережений. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), злоумышленников ищут.

