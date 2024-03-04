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14:54, 4 марта 2024Среда обитания

Россиянин поговорил с мошенниками и лишился квартиры и сбережений

Житель Боровичей лишился квартиры и 2,7 миллиона рублей из-за мошенников

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Житель Боровичей Новгородской области поговорил с мошенниками и лишился квартиры и сбережений. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в сообществе «ЧП 53 Великий Новгород. Новости» во «ВКонтакте».

В конце января 67-летнему мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником оператора сотовой связи, и сообщил, что пенсионеру нужно срочно переоформить договор на оказание услуг мобильной связи, чтобы продлить его. Собеседник попросил мужчину назвать код из СМС, и вскоре после того, как потерпевший сделал это, ему позвонила лжесотрудница «Госуслуг».

Девушка рассказала, что мошенники якобы взломали личный кабинет боровичанина и похитили все его деньги. Она посоветовала пенсионеру выполнить все рекомендации, которые позже ему даст «специалист службы финансового мониторинга», чтобы вернуть украденное. В результате аферисты убедили пожилого мужчину прийти в банк, снять свои личные накопления — 1,4 миллиона рублей — и перевести эту сумму на «безопасные счета».

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Вскоре после этого пенсионеру вновь позвонил «специалист по финансовому мониторингу» и заявил, что некие злоумышленники продали его квартиру. В доказательство своих слов собеседник боровичанина прислал поддельные документы.

Финансовый консультант посоветовал мужчине обратиться в агентство недвижимости и совершить «фиктивную сделку», добавив, что это не только обезопасит недвижимость, но и поможет в поимке аферистов.

Под выдуманным предлогом о срочном переезде в Москву пенсионер нашел покупателя квартиры и оформил договор купли-продажи, который оказался настоящим. Вырученные со сделки деньги пожилой мужчина также отправил на указанные злоумышленниками счета. Вскоре после этого он понял, что его обманули мошенники, и обратился в полицию. Общая сумма, отданная им, составила 2,7 миллиона рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), злоумышленников ищут.

В феврале стало известно, что в Томской области женщина лишилась полсотни тысяч рублей благодаря онлайн-банку.

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      Полина Кислицына
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