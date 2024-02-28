Россиянка лишилась полсотни тысяч рублей благодаря онлайн-банку

Жительница Томской области лишилась ₽50 тыс. благодаря онлайн-банку

Мошенники украли 50 тысяч рублей у жительницы Томской области. В этом аферистам помогли современные технологии, пишет «Московский комсомолец».

Женщина выставила на продажу жилье в городе Стрежевой. Позвонившая ей аферистка представилась покупательницей. Хозяйка квартиры потребовала подтвердить серьезность намерений и внести залог в сумме 100 тысяч рублей. С этого момента общение перешло в видеоформат, и к злоумышленнице подключился сообщник.

Вдвоем они сумели убедить стрежевчанку включить функцию демонстрации экрана и зайти в онлайн-банк. Пока женщина проверяла, пришли ли ей деньги, преступники успели снять с ее счета полсотни тысяч рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Не защищены от обаяния мошенников и банковские служащие. Так, в Красноярске бывшая работница банка лишилась жилья и денег, поверив, что участвует в спецоперации по поимке аферистов. Запугав пенсионерку шифрами и наказанием за огласку информации, злоумышленники убедили ее оформить кредиты и продать квартиру. Ради благого дела сибирячка была готова отказаться и от второй, но в ситуацию вмешались родственники.